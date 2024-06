Polizeipräsidium Ulm

Am frühen Dienstagmorgen waren auf der B 28 bei Blaustein drei Fahrzeuge beteiligt. Zwei Fahrer erlitten Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der B28 bei Blaustein-Herrlingen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Pkw in der Blaubeurer Straße von Blaustein-Herrlingen in Richtung Blaubeuren unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet der Fahrer des Ford kurz nach Ortsausgang im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst einen entgegen kommenden 34-Jährigen in einem VW, ehe der Ford mit einem nachfolgenden Pkw eines 35-Jährigen frontal zusammengestoßen war. Anschließend kamen die drei Fahrzeuge auf der B28 zum Stehen. Bei den Zusammenstößen wurden der mutmaßliche 22-jährige Unfallverursacher und der 34-Jährige Fahrer im VW leicht verletzt. Der kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Dabei werden die Ermittler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm durch einen Gutachter unterstützt. Denn der 22-Jährige machte bei der Unfallaufnahme einen technischen Defekt an der Lenkung geltend. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 70.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr Blaustein die Unfallstelle ab. Der Straßenmeisterei Ulm richtete eine örtliche Umleitung ein. Der Verkehr aus Blaubeuren wurde über Arnegg umgeleitet und der Verkehr aus Blaustein konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Sperrung der B28 wurde kurz vor 10 Uhr wieder aufgehoben.

