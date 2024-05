Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 16:28 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Flaesheimer Straße/ Recklinghäuser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 55-Jährige aus Haltern am See war mit ihrem Auto auf der Flaesheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Recklinghäuser Straße in Richtung Marl abzubiegen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrerin aus Waltrop. Durch die Kollision stürzte die Frau aus Waltrop und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

