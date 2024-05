POL-RE: Bottrop: Dachstuhlbrand mit einer leichtverletzten Person

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in die Räume einer Jugendeinrichtung an der Straße Am Schlangenholt ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. In erster Linie wurde das Büro nach Beute durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld und technische Geräte mit. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der ...

mehr