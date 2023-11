Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Grefrath/Nettetal: Tageswohnungseinbrecher unterwegs

Kempen/Grefrath/Nettetal (ots)

In Kempen brachen Unbekannte in der Zeit vor 17:45 Uhr in ein Haus auf der Straße 'An Peschbenden' ein. Der oder die Täter brachen die Terrassentür auf und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. In Grefrath kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in der Zeit zwischen 15.00 und 20.50 Uhr auf der Grunewaldstraße. Hier öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster. Ob etwa gestohlen wurde, steht noch nicht fest. In Nettetal-Hinsbeck brachen Unbekannte zwischen 15.40 und 19.00 Uhr auf der Stauffenbergstraße in ein Haus ein. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster auf und erbeuteten Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtiger über die 02162/377-0. /wg (1083)

