POL-UL: (UL) Illerrieden - In den Gegenverkehr geraten

Zwei Personen wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag auf der L260 verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 8.40 Uhr. Die 30-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr auf der L260 von Oberkirchberg in Richtung Illerrieden. In der "Wochenauer Steige" auf Höhe der Einfahrt zu einem Vereinsgelände, kam die Frau wohl aufgrund Unachtsamkeit am Ausgang der leicht abschüssigen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Skoda mit einem Ford einer 83-Jährigen zusammen. Die Seniorin war in Richtung Ulm unterwegs und konnten den seitlichen Frontalcrash nicht mehr verhindern. Dem Ford folgte ein weiteres Auto. Dem Fahrer gelang es noch durch eine Vollbremsung einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Die beiden Fahrerinnen mussten von den Einsatzkräften geborgen werden. Während die mutmaßliche Unfallverursacherin leicht verletzt aus ihrem Auto kam, wurde die 83-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch befand sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der konnte aber ohne Personentransport weiterfliegen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 43.000 Euro. Die L260 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 12.15 Uhr voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch die Straßenmeisterei Ulm richtete eine örtliche Umleitung ein und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

