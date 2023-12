Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrer (39) nach Verkehrsunfall ohne Verletze verletzt

Oberhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden war es am Montagmorgen (18.12.) gegen 09:40 Uhr auf der Wörthstraße Ecke Markstraße in Oberhausen (Altstadt-Mitte) gekommen. Trotzdem wurde ein Unfallbeteiligter verletzt; mutmaßlich durch den Unfallverursacher (29), der direkt nach der Kollision der beiden Fahrzeuge (Opel und KIA) die Kontrolle über sich verlor, ausstieg und dem am Unfall beteiligten Autofahrer (39) durch das offene Fenster mit voller Wucht ins Gesicht schlug. Bei der Klärung des Sachverhalts und der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizisten, meldete das polizeiliche Vorgangssystem, dass dem Angreifer neben seiner Beherrschung zusätzlich etwas fehlen würde: Eine gültige Fahrerlaubnis. Dafür erwarten ihn jetzt mehrere Strafverfahren u.a. wegen dem Körperverletzungsdelikt. Den Sachschaden beziffern die eingesetzten Kräfte auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell