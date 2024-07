Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (10. Juli) hat sich gegen 06:15 Uhr auf der Walzwerkstraße in Meggen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein 18 Jahre alter Fußgänger, den Fußgängerüberweg an der Walzwerkstraße in Richtung Auf'm Ohl zu überqueren. Dabei schob er sein Pedelec. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr zeitgleich die Walzwerkstraße in Fahrtrichtung B 236. Dieser bremste zunächst sein Fahrzeug ab. Als der Fußgänger dann über den Fußgängerüberweg gehen wollte, fuhr der Fahrzeugführer plötzlich los und stieß gegen den jungen Mann. Dieser wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen weißen Ford mit dem Kennzeichen-Fragment "HSK-MN". Der Fahrer soll zwischen 57 und 60 Jahren alt gewesen sein. Er hatte graue Haare sowie einen weißen Bart und trug eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder das Verkehrskommissariat Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-4100 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell