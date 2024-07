Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ferienzeit ist Einbruchszeit

Wenden (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Bergstraße sind unbekannte Täter am Samstag (13. Juli) in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Unbekannten ein Fenster und gelangten so in die Räume. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Fenster im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Erfahrungsgemäß sind Einbrecher nicht nur in der "dunklen Jahreszeit", sondern auch in den Ferien besonders aktiv. Wie Verreisende ihr Zuhause sichern können, erfahren Interessierte auch auf der Internetseite: https://olpe.polizei.nrw/artikel/ferienreiseverkehr-in-den-sommerferien.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell