Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Olpe (ots)

Anwohner haben in der Königsberger Straße am Dienstag (16. Juli) gegen 23:15 Uhr der Polizeileitstelle auffällige Beobachtungen gemeldet. Ein Anrufer gab an, dass ein Unbekannter an mehreren Türen geparkter Pkw ziehen würde. Eine Streifwagenbesatzung traf einen Mann an, auf den die Beschreibung zutraf. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Gegenstände sicher, bei denen es sich um vermeintliches Diebesgut handeln könnte. Die Polizisten brachten den 33-Jährigen zur Polizeiwache. Bei einer Befragung erhielten die Beamten Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Vortest lieferte ein positives Ergebnis. Der 33-Jährige verblieb im Gewahrsam. Ob der Tatverdächtige tatsächlich in mehrere Fahrzeuge eingedrungen ist, ist Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei.

Es kann durchaus sein, dass einige Geschädigte einen Diebstahl aus ihrem Auto noch nicht bemerkt haben. Die Polizei bittet daher um genaue Inaugenscheinnahme der Fahrzeuge, die im Nahbereich zum Tatzeitpunkt geparkt waren. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf das Fehlen von vermeintlich unauffälligen Gegenständen wie Sonnenbrillen oder Ähnlichem gelegt werden. Zur Zuordnung der sichergestellten Gegenstände werden mögliche Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell