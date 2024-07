Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln hat sich am Dienstag (16. Juli) gegen 19 Uhr "In der Sengenau" ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw die Straße. Am Fahrbahnrand war zu diesem Zeitpunkt ein Pkw geparkt. Aufgrund der Enge der Fahrbahn scherte der Autofahrer nach links aus, um an dem Pkw vorbeizufahren. Als ihm dann ein weiterer Fahrzeugführer entgegenkam, wollte er nach rechts einscheren. Dabei streifte er den geparkten Audi. Bei der Unfallaufnahme erhielten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum. Durchgeführte Vorteste bekräftigten den Verdacht. Der 34-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Zudem schrieben die Beamten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

