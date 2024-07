Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Urlaubszeit gleich Einbruchszeit? Besonders die Ferien sind für Einbrechende verlockend. Am Donnerstag (18. Juli) meldete eine 49-Jährige der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung in der Johannes-Biggemann-Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Sonntag (7. Juli) und Donnerstag (18. Juli) die Eingangstür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Aus diesen entwendeten sie Elektrogeräte und Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 500 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Heruntergelassene Rollladen, volle Briefkästen oder auch Urlaubsbilder in Social Media - das alles sind Hinweise für Kriminelle, die auf eine Abwesenheit hindeuten. Die Polizei weist daher darauf hin, dass sich Verreisende noch vor dem Urlaub über eine Sicherung des eigenen Zuhauses Gedanken machen sollten. Tipps und Verhaltenshinweise finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/ferienreiseverkehr-in-den-sommerferien. Zudem bieten die Beamten der Kriminalprävention in Olpe eine kostenneutrale Beratung an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell