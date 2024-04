Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit mutmaßlich gestohlener Jacke weiteren Diebstahl begangen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (17.04.2024) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einem Schuhgeschäft an der Königstraße versucht haben soll, Schuhe zu stehlen. Der 35-Jährige nahm gegen 19.30 Uhr zwei Schuhe an sich und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen, als der Alarm auslöste. Mitarbeiter des Ladens stellten fest, dass der mutmaßliche Dieb eine Jacke trug, an dem sich noch der Warensicherungsmagnet befand. Als sie die Polizei alarmierten, entfernte der 35-Jährige den Warensicherungsmagnet und schluckte ihn hinunter. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell