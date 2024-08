PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 10.08.2024

Hofheim (ots)

1. Schwerer Raub mit Schusswaffe / Freitag, 09.08.2024, 12:30 Uhr / 65760 Eschborn, Hauptstraße

Am Freitagmittag kam es in Eschborn es zu einem schweren Raub auf eine Geschäftsstelle einer Unternehmensberatung. Hierzu betrat eine männliche Person die Büroräumlichkeiten und forderte von einer Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Aus einem nicht näher beschriebenen Behältnis entnimmt der Täter Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort und konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - 170cm groß, - normale Statur, - schwarze Bekleidung (Hose, Sportschuhe, Basecap, Jacke mit Reißverschluss und weißem Frontprint).

Der Täter führte eine schwarze Pistole und eine schwarze Sporttasche mit sich und trug bei Tatausführung eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Schwere Verbrennungen bei Arbeitsunfall / Freitag, 09.08.2024, 20:50 Uhr / 65843 Sulzbach (Taunus), Hauptstraße

Am Freitagabend ereignete sich auf einer Baustelle in Sulzbach ein schwerer Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen waren auf Grund eines Gaslecks mehrere Mitarbeiter einer Baufirma auf einem Gelände in Sulzbach tätig. Nachdem das Gasleck örtlich festgestellt und die Hauptgasleitung freigelegt werden konnte, wurden zwei zuständige Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers hinzugerufen. Während der Arbeiten an der Gasleitung kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Entzündung des Gases und damit verbundenen Stichflamme, bei der die beiden Mitarbeiter (31 Jahre und 23 Jahre alt) des Energieversorgers verletzt wurden. Beide Mitarbeiter erlitten schwere aber nicht lebensbedrohliche Verbrennungen an Armen und im Gesicht und wurden zur medizinischen Versorgung in Spezialkrankenhäuser transportiert. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizei und die zuständige Berufsgenossenschaft haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, PHK und KvD, Polizeidirektion Main-Taunus, 06192 / 2079 - 0.

