Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240605-2-pdnms Unfall mit Folgen

Neumünster (ots)

Am Mittag des 30.05.2024 kam es in Neumünster zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach einer Kollision fuhr der Beteiligte davon.

Am Mittag des 30.05.2024 gegen 12:50 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrzeug die Theodor-Storm-Straße in Neumünster, als von links aus der Goethestraße ein Fahr-zeug kam und ihr die Vorfahrt nahm. Der Pkw fuhr der Geschädigten in die Fahrzeugseite. Die Geschädigte stieg aus ihrem Auto aus und versuchte den anderen Fahrer anzusprechen. Dieser gab durch sein geöffnetes Fenster nur eine kurze unverständliche Angabe. Dann setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und entfernte sich vom Unfallort.

Gesucht wird ein heller PKW mit ausländischem, vermutlich osteuropäischem, Kennzeichen. Der PKW dürfte nicht unerheblich an der Front beschädigt sein.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nimmt die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321 - 945 1330 oder per E-Mail über prev02vud.neumuenster@polizei.landsh.de entgegen.

Philipp Feddersen

