Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrraddiebstahl aus Garage

Wörrstadt (ots)

Am Sonntag, dem 04.02.2024, um 02:45 Uhr kommt es in Wörrstadt, in der Straße Am Krag, zu einem Fahrraddiebstahl aus einer Garage. Der unbekannte Tatverdächtige verschafft sich hierbei, mittels gewaltsamen Öffnen des Garagentores, Zutritt zur Garage. Der 34-jährige Geschädigte wird hierbei aufgrund der ungewöhnlichen Geräusche, auf den Außenbereich aufmerksam. Nachdem dieser aus dem Fenster schaut, kann er feststellen, dass sein Fahrrad vor seiner Garage steht, woraufhin sich der 34-jährige Fahrradbesitzer vor die Haustür begibt. Noch vor Erreichen seines Fahrrades, kann durch den 34-jährigen Geschädigten wahrgenommen werden, wie eine unbekannte Person mit diesem wegfährt. Im Rahmen der Flucht habe der unbekannte Tatverdächtige einen schwarzen Hut verloren.

Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

