Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 31.01.2024 zwischen 19:30 und 19:50 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus Am Herdry in Alzey. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung und versuchten die Balkontür aufzuhebeln, wodurch ein materieller Schaden entstand. Die Täter flüchteten ohne Erfolg und wurden hierbei von einer Nachbarin beobachtet. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: kräftige Statur, ca. 1,65-1,70m, graues Oberteil, schwarze Hose 2. Person: schmale Statur, ca. 1,65-1,70m, schwarze Kleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell