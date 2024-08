PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Reizgas angegriffen +++ Ladendieb aufgehalten +++ BMW X5 entwendet +++ Autodiebe zugange +++ Vandalen steigen in Schule ein +++ Trickdiebe unterwegs +++ schwarzer SUV nach Unfallflucht gesucht

Hofheim (ots)

1. Mit Reizgas angegriffen, Hofheim, Lindenstraße, Freitag, 09.08.2024, 21.30 Uhr

(ro)Am Freitagabend kam es in Hofheim in einem Park in der Lindenstraße zu einer Körperverletzung durch Reizgas. Gegen 21.30 Uhr saß ein 27-Jähriger mit einer Bekannten auf einer Bank, als sich ihnen von hinten ein Unbekannter näherte. Plötzlich trat der Täter vor den Mann, zückte ein Reizstoffspray und sprühte ihm unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird als circa 1,70 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er trug eine graue Hose sowie ein schwarzes T-Shirt und hatte kurze braune Haare. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Hofheimer Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Ladendieb mit Reizgas aufgehalten, Hattersheim, Untertorstraße, Samstag, 10.08.2024, 14.15 Uhr

(ro)In Hattersheim wurde am Samstagmittag ein flüchtender Ladendieb mit Reizgas aufgehalten. Ein 49-jähriger Mann randalierte gegen 14.15 Uhr in einer Drogerie in der Untertorstraße und beschädigte mehrere Kaffeeartikel. Ferner hatte er versucht, mehrere Getränke zu stehlen und wurde von Mitarbeitern an der Flucht gehindert. Hierbei setzte ein Mitarbeiter ein Reizstoffsprühgerät, um den Dieb aufzuhalten. Der 49-Jährige wurde anschließend bis zum Eintreffen der Streife festgehalten, ein hinzugerufener Rettungswagen behandelte die Augenreizungen des Ladendiebs. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Nach Einbruch BMW X5 entwendet, Bad Soden, Nassaustraße, Freitag, 26.07.2024 bis Montag, 05.08.2024

(ro)In Bad Soden haben Unbekannte zwischen Freitag, 26.07.2024 und Montag, 05.08.2024 nach einem Einbruch in ein Wohnhaus einen BMW X5 entwendet. Dies wurde bei der Polizei erst am Samstag angezeigt, da sich die Bewohnerin im Urlaub befand. Die Täter verschafften sich in dem genannten Zeitraum auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Nassaustraße. Hieraus entwendeten sie vermutlich den Ersatzschlüssel des vor dem Anwesen geparkten schwarzen BMW X5. Da das hintere Kennzeichen am BMW fehlte, montierten die Unbekannten die Kennzeichen "MTK-V 152" eines danebenstehenden Volvos ab und befestigten diese vermutlich am BMW. Anschließend fuhren sie mit dem BMW im Wert von über 80.000 Euro in unbekannte Richtung davon. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Autodiebe zugange, Bad Soden-Altenhain, Neuenhainer Straße, Donnerstag, 08.08.2024, 18 Uhr bis Freitag, 09.08.2024, 11 Uhr

(ro)Autodiebe haben von Donnerstag auf Freitag im Bad Sodener Stadtteil Altenhain einen Fiat gestohlen. Dier Besitzer hatte seinen schwarzen Fiat 550 Abarth auf einem Parkplatz in der Neuenhainer Straße abgestellt. Dort wurde er zuletzt am Donnerstag um 18 Uhr gesehen. Am Freitag um 11 Uhr musste der Mann feststellen, dass der Fiat im Wert von etwa 12.000 Euro von Unbekannten entwendet worden war. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Sollten Sie zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei.

5. Vandalen steigen in Schule ein, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 09.08.2024, 17 Uhr bis Sonntag, 11.08.2024, 12 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen wurde eine Schule in Eschborn von Vandalen heimgesucht. Am Sonntagmittag wurde bei der Polizei der Einbruch in das Schulgebäude in der Berliner Straße angezeigt. Der Tatzeitraum lässt sich hierbei von Freitag bis Sonntag eingrenzen. Unbekannte gelangten vermutlich über ein offenes Fenster in die Schule. Hier verwüsteten sie mehrere Räume und beschmierten die Wände und Böden mit aufgesprühten Graffiti. Des Weiteren schlitzten sie Sitzsäcke auf und entleerten einen Feuerlöscher. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Hinweise zu dem Einbruch und die Sachbeschädigung werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

6. Trickdiebinnen erbeuten Smartphone, Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Sonntag, 11.08.2024, 16 Uhr

(ro)Ein Mann ist am Sonntag auf Trickdiebinnen aufgegessen, die es auf ein Smartphone abgesehen hatten. Zwei Frauen bettelten gegen 16 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Straße "Am Wandersmann" um Essen. Ein Gast bot ihnen eine Portion Pommes an. Sie setzten sich zu ihm an den Tisch, verwickelten ihn in ein Gespräch und verdeckten mit einer Zeitung sein auf dem Tisch abgelegtes Handy. Etwa 30 Minuten nachdem die beiden Diebinnen die Filiale über den Terrasseneingang verlassen hatten, stellte er fest, dass sie sein "Iphone 14" mitgenommen hatten. Der Geschädigte beschrieb eine Täterin als etwa 35 Jahre alt, mit schwarzen zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Sie trug ein helles Top und einen Rock. Ihre Komplizin soll circa 40 Jahre alt sein und lange braune Haare und eine normale Statur gehabt haben. Sie war dunkel gekleidet und trug einen Rock. Beide sollen etwa 1,50 Meter groß sein. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. Trickdiebe in Sulzbach unterwegs, Sulzbach, Im Brühl, Samstag, 10.08.2024, 14 Uhr

(ro)In Sulzbach waren am Samstag dreiste Trickdiebe unterwegs. Ein Mann und eine Frau erschlichen sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines Seniors in der Straße "Im Brühl". Hier lenkte der Trickdieb den Bewohner geschickt ab, sodass seine Komplizin die Räumlichkeiten durchsuchen konnte. Sie entnahm eine EC-Karte aus einem Portemonnaie. Anschließend verließen die Diebe die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst im Nachgang. Der Trickdieb wird als ca. 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahren alt, normaler Statur, dunklen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Er war mit einem weißen T-Shirt, einer braunen Weste und einer beige Dreiviertelhose bekleidet. Seine Begleiterin war etwa 1,65 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt und trug ein grau kariertes Kleid. Sie hatte eine normale Statur und dunkle lange Haare. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

8. Schwarzer SUV nach Unfallflucht gesucht, Hofheim, Nordring, Samstag, 10.08.2024, 13.30 Uhr bis 14.20 Uhr

(ro)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag in Hofheim ereignet hat, nach einem schwarzen SUV. Ersten Erkenntnissen zufolge hat das gesuchte Fahrzeug zwischen 13.30 Uhr und 14.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Nordring einen schwarzen Mercedes C-Klasse beschädigt. Vermutlich stieß die Fahrerin oder der Fahrer des SUV beim Ein- oder Ausparken mit der Anhängerkopplung gegen die Front des Mercedes, beschädigte diesen und fuhr anschließend davon. Weitere Informationen zu dem Fahrzeug oder der verantwortlichen Person liegen nicht vor, daher bittet der Regionale Verkehrsdienst Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

