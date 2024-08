PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung in Schwalbach +++ Ungebetene Gäste +++ Balkontür hält stand +++ Diesel abgepumpt +++ Rechte Schmiererei an Fahrscheinautomaten +++ Auto gestreift und geflüchtet

1. Auseinandersetzung in Schwalbach, Schwalbach, Friedrich-Stolze-Straße, Dienstag, 13.08.2024, 19.55 Uhr

(ro)Am Dienstagabend kam es in Schwalbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in deren Verlauf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden sein sollen. Gegen 19.55 Uhr wurde die Polizei über die Auseinandersetzung in der Friedrich-Stolze-Straße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, die Beteiligten hatten sich schon entfernt. Nach ersten Erkenntnissen fielen im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auch Schüsse, vermutlich wurden sie aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Kurz danach sollen die Beteiligten in einem weißen und einem blauen Pkw geflüchtet sein. Zwei auf Fußstreife befindliche Wachpolizisten fiel der zügig fahrende blaue Pkw in der Friedrich-Stolze-Straße auf. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der beiden und setze seine Fahrt in Richtung Berliner Straße unbeirrt fort, sodass die beiden Wachpolizisten zur Seite springen mussten. Glücklicherweise wurden sie hierbei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Tatablaufs, der jeweiligen Beteiligungen sowie der Hintergründe der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Ungebetene Gäste, Eppstein-Bremthal, Am Borbig, Mittwoch, 14.08.2024, 0.35 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 0.35 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er über einen Zaun des Anwesens in der Straße "Am Borbig" kletterte und sich dort einige Minuten aufhielt. Kurz darauf kletterte er wieder zurück und sprach mit einem zweiten Mann, den er zu sich gerufen hatte. Nachdem sie von einem Zeugen angesprochen wurden, entfernten sich beide fußläufig. Einer sei zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen und habe ein weißes Poloshirt getragen. Sein Begleiter wurde als etwas älter mit nach hinten gegelten Haaren und dunklem T-Shirt beschrieben, er habe gebrochen Deutsch gesprochen. Was die beiden Personen auf dem Grundstück vorhatten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sollten Sie die Personen beobachtet haben, werden Ihre Hinweise von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Balkontür hält stand, Bad Soden-Neuenhain, Am Pflanzengarten, Sonntag, 11.08.2024, 22.20 Uhr

(ro)Die Balkontür eines Einfamilienhauses in Bad Soden-Neuenhain hat am Sonntagabend Einbruchsversuchen standgehalten. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte vermutlich gegen 22.20 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Hebelspuren fielen den Bewohnern jedoch erst am Dienstag auf. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Diesel abgepumpt, Hofheim-Wallau, Max-Planck-Straße, Sonntag, 11.08.2024, 15 Uhr bis Dienstag, 13.08.2024, 7 Uhr

(ro)Der Polizei wurde am Dienstag gemeldet, dass Diebe im Hofheimer Stadtteil Wallau Diesel aus zwei LKW abgepumpt und entwendet haben. Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen machten sich die Täter unberechtigt an zwei in der Max-Planck-Straße geparkten LKW zu schaffen, öffneten auf unbekannte Art und Weise die Tankdeckel und pumpten Diesel in bislang unbekannter Menge ab. Die Polizei in Hofheim ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Rechte Schmiererei an Fahrscheinautomaten, Eschborn, Bahnhof, Montag, 12.08.2024 bis Dienstag, 10 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte einen Fahrscheinautomaten am Eschborner Bahnhof verunstaltet. Unbekannte haben im genannten Zeitraum den Automaten mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Kriminalpolizei ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

6. Auto gestreift und geflüchtet, Flörsheim, Adam-Stegerwald-Straße, Dienstag, 13.08.2024, 8 Uhr bis 10 Uhr

(ro)Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagmorgen ein geparktes Auto gestreift und ist anschließend geflüchtet. Zwischen 8 und 10 Uhr parkte ein weißer Opel Corsa am Fahrbahnrand in der Adam-Stegerwald-Straße in Höhe der Hausnummer 2. Innerhalb dieser zwei Stunden muss ein bisher unbekanntes Fahrzeug an dem Opel vorbeigefahren und ihn hierbei gestreift haben. Durch den Unfall entstand an dem Corsa ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Von der Fahrerin oder dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs fehlt bislang jede Spur. Deshalb ermittelt der Regionale Verkehrsdienst nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

