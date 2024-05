Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 12.05.2024

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen gesucht nach Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße beim Ein- oder Ausparken eine ordnungsgemäß abgestellte Mercedes A-Klasse. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. An der A-Klasse entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191-9090 zu melden.

Auenwald-Ebersberg: Pkw fährt Mann über Arm, Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:57 Uhr auf der Bergstraße zu einem Unfall. Eine unbekannte Person fuhr hierbei mit ihrem Pkw einem 40-jährigen Mann über den Arm. Der Mann lag alkoholisiert im Straßengraben und wurde dadurch schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten sich unter der Nummer 07191-9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Fellbach: Unfall zwischen zwei Motorrädern

Am Samstagmittag um 13:08 Uhr kam es an der Kreuzung Stuttgarter / Esslinger Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Motorrädern. Hierbei stieß eine 55-jährige Frau im Stop-and-go Verkehr mit ihrem Motorrad gegen eine vor ihr fahrende 56-jährige Dame. Durch den Stoß touchierte die 56-Jährige den Bordstein. Beide stürzten mit ihren Motorrädern, verletzten sich schwer und kamen ins Krankenhaus.

Welzheim: Dame übersieht Motorrad

Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es auf der L1150 bei Welzheim, Höhe Einmündung Gustav-Mahler-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 35-jährige SEAT-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht an der Hand. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Motorrad kollidiert mit Pkw

Am Freitagnachmittag gegen 17:29 Uhr kam es an der Kreuzung Beutelsbacher / Zeppelinstraße zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 24-jährige Motorradfahrer übersah, dass die vor ihm fahrende 64-jährige SKODA-Fahrerin nach links abbiegen wollte und versuchte sie zu überholen. Dabei streifte er die Stoßstange des Pkw und stürzte. Er verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell