POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 12.05.2024

Aalen (ots) - Aalen: Grillfeuer greift auf Dachstuhl über Am Samstag gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr Aalen zu einem Brand in die Straße Im Heimatwinkel alarmiert. Dort war es bei einem Wohnhaus beim Anzünden eines Grills zum Übergreifen des Feuers auf eine etwa 4 m - hohe Hecke gekommen. Die Löschversuche der Bewohner verliefen erfolglos und das Feuer breitete sich weiter bis zum Dachstuhl des Nachbarwohnhauses aus. Hier gerieten die Dachbalken teilweise in Brand ...

