Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand

Aalen (ots)

Aalen: Grillfeuer greift auf Dachstuhl über

Am Samstag gegen 17:15 Uhr wurde die Feuerwehr Aalen zu einem Brand in die Straße Im Heimatwinkel alarmiert. Dort war es bei einem Wohnhaus beim Anzünden eines Grills zum Übergreifen des Feuers auf eine etwa 4 m - hohe Hecke gekommen. Die Löschversuche der Bewohner verliefen erfolglos und das Feuer breitete sich weiter bis zum Dachstuhl des Nachbarwohnhauses aus. Hier gerieten die Dachbalken teilweise in Brand und die Feuerwehr Aalen, die mit neun Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt war, musste einen Teil der Dachziegel abdecken, um Glutnester in der Dachdämmung abzulöschen. Das Feuer war gegen 18:15 Uhr aus. Der 64-jährige Bewohner und seine 66-jährige Frau erlitten bei den Löschversuchen jeweils leichte Rauchgasvergiftungen, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 105.000 Euro. Das betroffene Einfamilienhaus ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar und die fünf Bewohner wurden durch die Stadtverwaltung Aalen untergebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell