POL-AA: Pressemitteilung Ostalbkreis vom 11.05.2024

Aalen (ots) - Althütte: Zwei Verletzte nach Motorradunfall Am Freitagabend gegen 20:16 Uhr kam es auf der Ebniseestraße bei Schöllhütte zu einem Unfall mit einem Motorrad mit Beiwagen. Der 22-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in die Wiese. Dabei wurde er leicht verletzt. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von 1.000 Euro. ...

