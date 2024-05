POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 11.05.2024

Aalen (ots) - Schorndorf: Fahrzeug in Tiefgarage ausgebrannt Am Freitag gegen 19:05 Uhr wurde die Feuerwehr Schorndorf zu einem Fahrzeugbrand in der Tiefgarage der Karl-Wahl-Sporthalle in der Schlichtener Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein dreirädriger Minitransporter Piaggio Ape in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurden auch eine Kehrmaschine und Teile der ...

