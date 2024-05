Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Erstmeldung: LKW-Unfall auf der BAB 7 nahe Ellwangen

Aalen (ots)

Ellwangen - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg in der Nähe der Ausfahrt Ellwangen. Ein 23-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens mit Sattelauflieger kam gegen 12:55 Uhr rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Der LKW durchbrach die Leitplanke und fuhr die Böschung herunter, bis er etwa vier Meter unterhalb des Autobahnniveaus auf der Seite zum Liegen kam. Ein Teil der Ladung, vor allem Fleisch, brach aus dem Sattelauflieger heraus. Die rechte Fahrspur bleibt für die Unfallaufnahme gesperrt. Zu den genauen Umständen des Unfalls sowie zum entstandenen Sachschaden können zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr ist mit 18 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

