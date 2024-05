Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Neustadt: 15-Jähriger mit Messer verletzt

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 9. Mai 2024, gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Vorplatz einer Unterkunft für Asylbewerber in Waiblingen-Neustadt aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen einer 16-jährigen Frau und einem 15-jährigen jungen Mann. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die Beschuldigte dem 15-Jährigen mit einem Messer in den unteren Rücken gestochen haben. Der junge Mann wurde unmittelbar mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Informationen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die 16-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Freitagmittag, 10. Mai 2024, einem Haftrichter vorgeführt. Die Beschuldigte wurde gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

