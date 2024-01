POL-KLE: Uedem - Diebstahl aus Kfz: Unbekannte Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände

Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (18. Januar 2024) kam es gegen 9 Uhr im Bereich von Hansastraße, Leegmeer und "Am Hasenberg" in Emmerich zu einem Polizeieinsatz. Niederländischen Polizeibeamten war in ihrem Bereich ein verdächtiges Fahrzeug mit entwendeten belgischen Kennzeichen aufgefallen. Die Insassen ...

mehr