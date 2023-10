Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Geldstrafen von mehr als 6500 Euro vollstreckt

Konstanz / Singen / Friedrichshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz fünf gesuchte Männer festgenommen. Alle Personen konnten die Geldstrafen zahlen und wendeten die ihnen drohenden Haftstrafen ab.

Beamte der Bundeszollverwaltung stellten am Freitagnachmittag (20. Oktober 2023) am Flughafen Friedrichshafen einen bulgarischen Staatsangehörigen bei der Einreise fest und riefen die Bundespolizei hinzu. Gegen den 46-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kempten vor. Wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz war der Gesuchte im Frühjahr 2021 vom Amtsgericht Lindau zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt worden.

Am darauffolgenden Tag kam es zu zwei weiteren Festnahmen: In den frühen Morgenstunden ging einer Streife der Bundespolizei am Bahnhof Konstanz ein Mann ins Netz, gegen den gleich zwei offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Die Staatsanwaltschaft Dresden suchte nach dem 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen, nachdem er wegen Bedrohung und Beleidigung zu insgesamt 800 Euro verurteilt wurde. Nachmittags stellten die Bundespolizisten am Bahnhof in Konstanz einen russischen Staatsangehörigen fest. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte seit September 2022 nach dem 42-Jährigen, nachdem ihn das Amtsgericht Stuttgart wegen unerlaubten Aufenthalt zu einer Geldstrafe von 325 Euro verurteilt hatte.

Auch am Sonntag (22. Oktober 2023) konnten Bundespolizisten weitere Haftbefehle vollstrecken. Am Grenzübergang Konstanz-Autobahn überprüften Einsatzkräfte einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dabei kam ein offener Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Konstanz zum Vorschein. Der Mann blieb bisher eine Geldstrafe von 2330 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr schuldig. Kurze Zeit später ging einer gemeinsamen Streife der Bundespolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (CH) auf der L 190 bei Gailingen ein 48-jähriger deutscher Staatangehöriger ins Netz. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte nach ihm, nachdem ihn das Amtsgericht Singen wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteile.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell