Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ortstafel beschädigt und E-Bike entwendet

Aalen (ots)

Bühlertann: Ortstafel beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Donnerstag eine Ortstafel in der Haller Straße. Ebenfalls beschädigte er die Ortstafel von Fronrot in der Salzstraße, indem er die Stangen der Ortstafeln knickte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Mainhardt: E-Bike entwendet

Am Mittwoch zwischen 17:50 Uhr und 18:30 Uhr entwendete ein Dieb ein in der Straße am Moosbach an einem dortigen Lebensmitteldiscounter abgeschlossenes E-Bike der Marke Conway. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell