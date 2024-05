Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeug in Tiefgarage ausgebrannt

Aalen (ots)

Schorndorf: Fahrzeug in Tiefgarage ausgebrannt

Am Freitag gegen 19:05 Uhr wurde die Feuerwehr Schorndorf zu einem Fahrzeugbrand in der Tiefgarage der Karl-Wahl-Sporthalle in der Schlichtener Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein dreirädriger Minitransporter Piaggio Ape in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurden auch eine Kehrmaschine und Teile der Entlüftungsrohre beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Feuerwehr Schorndorf war mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Schlichtener Straße gesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 20:20 Uhr aufgehoben werden. Die Brandursache ist noch unbekannt und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Da beim derzeitigen Ermittlungsstand eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, werden Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell