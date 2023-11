Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: E-Bike sichergestellt - Bundespolizei sucht Eigentümer

Chemnitz und Umgebung (ots)

Am 3. November 2023 stellten Beamte der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof bei einem polizeibekannten 16jährigen Deutschen ein gestohlenes E-Bike fest. Nun wird nach dem rechtmäßigen Eigentümer gesucht. Am 03.11.2023 gegen 02:45 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei vor dem Chemnitzer Hauptbahnhof einen 16jährigen Deutschen fest. Er war gerade dabei ein E-Bike an eine Person zu verkaufen. In der Vergangenheit war der 16-Jährige bereits mehrfach wegen verschiedener Diebstahlsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund dessen sprachen die Beamten ihn an und erkundigten sich nach der Herkunft des Fahrrades, worauf er widersprüchliche Angaben machte. Da er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, wurde das Fahrrad sichergestellt. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Wer erkennt sein Fahrrad auf dem Foto? Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter 0371/4615- 0 zu melden. Ein entsprechender Kaufbeleg oder Eigentumsnachweis muss durch den Eigentümer vorgelegt werden.

