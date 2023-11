BPOLI C: Haftbefehle vollstreckt - Arbeitgeber bewahrt 43- Jährigen vor Gefängnis

Reitzenhain (ots) - Bei Kontrollen in Reitzenhain sind in den letzten 36 Stunden erneut mehrere Haftbefehle vollstreckt worden. Für zwei Personen endeten die Kontrollen in der JVA. Am 05.11.2023 gegen 03:05 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespoli- zeiinspektion Chemnitz in Reitzenhain einen 31jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung seiner ...

mehr