PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "AG Bike" kontrolliert Motorräder im Taunus +++ Einbrecher an Gartentor verschreckt +++ Baggerschaufel gestohlen +++ Einbrecher durchwühlen Wohnung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher an Gartentor verschreckt,

Oberursel, Oberstedten, Bergweg, Mittwoch, 17.04.2024, 20.54 Uhr

(da)Ein Passant hat am Mittwochabend im Oberurseler Stadtteil Oberstedten zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Um 20.54 Uhr bemerkte der Zeuge zwei Männer, die sich unberechtigt auf einem Gartengrundstück im Bergweg aufhielten. Die beiden Männer hatten zuvor das Gartentor aufgebrochen. Als er die Einbrecher ansprach, flüchteten diese in Richtung des Vereinsheims des Karnevalsvereins "Frohsinn". Der Zeuge beschrieb die zwei Männer später als etwa 1,80 Meter groß, Ende 20 beziehungsweise Anfang 30 Jahre alt und von südländischer Erscheinung. Beide trugen Jeanshosen, darüber hinaus einer einen roten, der andere einen schwarzen Pullover. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Tatverdächtigen. Wem sind die beschriebenen Personen am Abend in Oberstedten oder Oberursel aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Baggerschaufel gestohlen,

Steinbach, Im Wingertsgrund, Samstag, 13.04.2024, 15 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 8 Uhr

(da)Baustellendiebe haben am Wochenende in Steinbach eine Baggerschaufel gestohlen. Am Ortsrand nahe der Straße "Im Wingertsgrund" befindet sich derzeit eine Baustelle, auf der auch Radlader zum Einsatz kommen. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gelangten Diebe auf das frei zugängliche Baustellengelände. Dort hatten sie es auf eine Radladerschaufel abgesehen. Diese Schaufel im Wert von rund 1.000 Euro entwendeten die Täter auf bislang unbekannte Weise. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Einbrecher durchwühlen Wohnung,

Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 17.04.2024, 4.30 Uhr bis 15 Uhr

(da)Einbrecher haben am Mittwoch eine Wohnung im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg durchwühlt. Zwischen 4.30 Uhr und 15 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Ostpreußenstraße ein. Dort zerstörten sie das Schloss einer Wohnungstür und gelangten so ins Innere. Obwohl sie die gesamte Wohnung durchsuchten, machten sie vermutlich keine Beute und flüchteten schließlich unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. "AG Bike" kontrolliert Motorräder im Taunus, Hochtaunuskreis & Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 14.04.2024

(da)Am Wochenende war die "AG Bike" der Polizei im Hochtaunuskreis und im Rheingau-Taunus-Kreis im Einsatz, um mit Beginn der Motorradsaison für die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere bei Motorradbegeisterten, zu sorgen. Mit tatkräftiger Unterstützung verschiedener Polizeidirektionen und acht Motorrädern der Landesmotorradstaffel sorgten die Beamtinnen und Beamten für Sicherheit im Taunus. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf das Feldberggebiet (Hochtaunus) und das Wispertal (Rheingau-Taunus). Hier richteten sie Kontrollstellen ein, an denen neben einer genauen Inaugenscheinnahme auffälliger Motorräder auch Schallpegelmessungen durchgeführt wurden. Zusätzlich bestreiften die Polizeimotorräder mobil den Taunus und führten ebenfalls spontane Kontrollen durch. Allein am Sonntag kontrollierte die Polizei im Hochtaunus 65 Motorräder, 12 Leichtkrafträder und ein Fahrrad. Insgesamt ergaben sich hieraus 13 Ordnungswidrigkeiten und elf Mängelanzeigen. Dreimal musste die Weiterfahrt aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeuge untersagt werden. Im Rheingau-Taunus kamen am selbigen Tag noch einmal 29 kontrollierte Motorräder, fünf Fahrräder und ein Auto hinzu. Hier ahndete die Polizei 17 Ordnungswidrigkeiten, stellte sechs Mängelanzeigen aus und musste einmal die Weiterfahrt untersagen. Neben den genannten geahndeten Verstößen stand natürlich das persönliche Gespräch mit den Motorradbegeisterten und damit die Verkehrsprävention im Vordergrund. Besonders erfreulich für die Beamtinnen und Beamten war, dass sich viele Verkehrsteilnehmende für den Einsatz der Polizei bedankten. Neben Motorradfahrerinnen und -fahrern hielten auch zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer freiwillig an den Kontrollstellen an, um sich für den Einsatz der Polizei an diesem Tag zu bedanken. Mit dem Kontrolltag am vergangenen Wochenende wird es jedoch nicht getan sein. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden Kräfte der "AG Bike" regelmäßig unterwegs sein, um zusätzlich zu den Kräften der Polizeistationen für die Sicherheit auf den Straßen im Taunus und Rheingau zu sorgen.

Hinweis für die Presse: Betreffend die Kontrollstelle liegen Bilder vor, die Sie unter pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de erfragen können.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell