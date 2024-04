PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vier Leichtverletzte nach Arbeitsunfall +++ Vollsperrung auf Landesstraße

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Vier Leichtverletzte nach Arbeitsunfall, Kronberg, Frankfurter Straße, Dienstag, 16.04.2024, 13 Uhr

(da)Am Dienstagmittag ereignete sich in Kronberg ein Arbeitsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Zunächst gingen gegen 13 Uhr Notrufe bei Polizei und Feuerwehr über Gasgeruch in einer Tiefgarage in der Frankfurter Straße ein. Mehrere Einsatzfahrzeuge rückten daraufhin aus. In der Garage stellte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenmonoxidwert in der Luft fest und belüftete die betroffenen Räume. Nach ersten Ermittlungen führte dort eine Baufirma Reparaturarbeiten durch, bei denen die Gase austraten. Insgesamt erlitten vier Personen Atemwegsbeschwerden und mussten ärztlich versorgt werden, darunter auch ein Feuerwehrmann. Während der Rettungsarbeiten musste die Frankfurter Straße zeitweise gesperrt werden.

Vollsperrung nach Unfall,

Landesstraße 3041, bei Friedrichsdorf, Dienstag, 16.04.2024, 7.30 Uhr

(da)Am Dienstag musste die Landesstraße 3041 bei Friedrichsdorf nach einem Unfall vollgesperrt werden. Gegen 7.30 Uhr war ein Mann mit seinem Skoda Octavia auf der Landesstraße von der Lochmühle in Richtung Köppern unterwegs. Als sich vor ihm der Verkehr staute, bemerkte er dies zu spät und fuhr seinem abbremsenden Vordermann in einem Opel auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen ebenfalls bremsenden BMW geschoben, der wiederum auf einen bereits haltenden VW Passat prallte. Bis auf den Passat waren alle Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an allen Fahrzeugen wird auf über 28.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Zuge der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Bergung der Fahrzeuge musste die Polizei den betroffenen Streckenabschnitt für zwei Stunden in beide Richtungen sperren.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell