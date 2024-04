PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kofferraumbetrüger am Rathausplatz +++ E-Bikes aus Garage gestohlen +++ Fußgängerin von Fahrrad angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kofferraumbetrüger am Rathausplatz,

Oberursel, Rathausplatz, Montag, 15.04.2024, 17 Uhr bis 18 Uhr

(da)Ein Trickbetrüger war am Montag auf dem Rathausplatz in Oberursel zugange. Gegen 17 Uhr verwickelte der bislang unbekannte Mann einen Passanten in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs, bei dem er vorgab, man würde sich von früher kennen, erklärte der Unbekannte dann, dass er Bargeld für das Geschäft seines Bruders in Italien benötige. Der Passant händigte daraufhin 300 Euro aus und erhielt im Gegenzug als vermeintliche Geste der Dankbarkeit drei "hochwertige" italienische Lederjacken, die "natürlich" um ein Vielfaches teurer seien als die ausgehändigte Geldsumme. Die Jacken befanden sich zuvor im Kofferraum eines weißen, bisher nicht näher beschreibbaren Kleinwagens. Tatsächlich handelte es sich um minderwertige Ware. Diese Masche des so genannten Lederjacken- oder Kofferraumbetruges ist seit vielen Jahren verbreitet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Betrugsfall und fahndet nach dem weißen Kleinwagen und dem Unbekannten. Es handelt sich um einen 45 Jahre alten, schlanken Mann. Er ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und trug ein helles Hemd und eine dunkle Hose. Er soll gebrochen Deutsch und hauptsächlich Italienisch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. E-Bikes aus Garage gestohlen,

Wehrheim, Feldstraße, Samstag, 13.04.2024, 15 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 17 Uhr

(da)Am Montag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Wehrheim fest, dass sie Opfer von Fahrraddieben geworden waren. Die Diebe hatten in der Zeit von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 17 Uhr die zum Haus gehörende Garage in der Feldstraße aufgebrochen und waren so an zwei Fahrräder im Wert von rund 11.500 Euro gelangt. Mit den Rädern der Marke "Specialized" gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt nun. Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

3. Fußgängerin von Fahrrad angefahren,

Kronberg, Oberhöchstadt, Oberurseler Straße, Montag, 15.04.2024, 10.15 Uhr

(da)Am Montag verletzte sich eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Fahrrad schwer. Gegen 10.15 Uhr befand sich die 79-Jährige auf dem Gehweg der Oberurseler Straße im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt. Sie lief bergab von der Straße "Schöne Aussicht" in Richtung der Stuhlbergstraße. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger den auch für Fahrräder freigegebenen Gehweg in die selbige Richtung. Der 17-Jährige erkannte die Fußgängerin wohl zu spät und es kam zum Zusammenstoß in Höhe der Hausnummer 51. Hierbei verletzten sich die beiden Beteiligten. Die 79-Jährige brachte ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 17-Jährige konnte nach medizinischer Erstversorgung vor Ort an seine Mutter übergeben werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell