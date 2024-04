PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schlagstock bei Streit auf offener Straße gezückt +++ Jugendliche in Kurpark angegangen +++ Schmuck & Bargeld bei Einbruch gestohlen +++ Vermeintliche WhatsApp vom Sohn

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schlagstock bei Streit auf offener Straße gezückt, Bad Homburg, Homburger Weg, Samstag, 13.04.2024, 20.40 Uhr

(da)Am Samstag eskalierte ein Streit auf offener Straße in Bad Homburg derart, dass eine Frau einen Schlagstock zog und damit ihrem Gegenüber drohte. Gegen 20.40 Uhr riefen Zeugen die Polizei in den Homburger Weg. Vor Ort trafen sie auf eine 45-jährige Frau und einen 18-jährigen Mann. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die 45-Jährige mit ihrem Hund auf der Straße gelaufen sein und dabei den 18-Jährigen, der mit seinem Auto auf ebendieser Straße fuhr, behindert haben. Dies führte dazu, dass sich beide Beteiligten gegenseitig beschimpft haben sollen. Die Situation sei derart eskaliert, dass die 45-Jährige plötzlich einen Schlagstock gezogen und den Autofahrer damit bedroht habe. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten den Schlagstock sicher. Außerdem nahmen sie Strafanzeigen wegen Beleidigung auf. Die 45-jährige Hundehalterin muss sich nun zusätzlich wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

2. Jugendliche in Kurpark angegangen,

Bad Homburg, Seedammweg, Samstag, 13.04.2024, 18 Uhr

(da)Zwei Unbekannte haben am Samstagabend zwei Jugendliche in Bad Homburg angegriffen. Die beiden 17-Jährigen waren mit einem Bekannten auf dem Seedammweg unterwegs, als zwei Unbekannte an ihnen vorbeigingen und sie anrempelten. Daraus entwickelte sich eine hitzige Diskussion, in deren Verlauf die zwei Unbekannten den beiden 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlugen und anschließend in Richtung Weinbergsweg flüchteten. Bei den Schlägern soll es sich um zwei etwa 15 Jahre alte Jungen mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Einer der beiden hatte schwarze kurzgelockte Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose sowie weiße Turnschuhe. Der andere hatte schwarze, kurze Haare, einen leichten Oberlippenbart, trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und hielt eine schwarze Jacke in der Hand. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Unbekannten. Wer Hinweise zu den genannten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schmuck & Bargeld bei Einbruch gestohlen, Usingen, Wirthstraße, Freitag, 05.04.2024 bis Sonntag, 14.04.2024

(da)Einbrecher suchten in den vergangenen Tagen eine Wohnung in Usingen heim. Zwischen Freitag, 05.04.2024, und Sonntag, 14.04.2024, begaben sich die Täter zu dem Mehrfamilienhaus in der Wirthstraße. Dort hebelten sie die Tür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und flüchteten mit erbeutetem Schmuck, Bargeld und zwei Tablets. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Vermeintliche WhatsApp vom Sohn,

Kronberg, Freitag, 12.04.2024

(da)Eine angebliche WhatsApp-Nachricht vom Sohn kam eine Kronbergerin am Freitag teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei der 78-Jährigen. Es sei der Sohn unter einer neuen Handynummer, der nach einem kurzen, oberflächlichen Smalltalk um Hilfe bei der Begleichung einer Rechnung bat. In bester Absicht überwies die Kronbergerin knapp 2.000 Euro auf ein unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass nicht ihr Sohn, sondern dreiste Telefonbetrüger um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der angeblichen Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

5. Lack zerkratzt,

Bad Homburg, Mayrhofener Weg, Samstag, 13.04.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 19.30 Uhr

(da)Am Sonntag musste der Besitzer eines Autos in Bad Homburg feststellen, dass Unbekannte sein Fahrzeug beschädigt hatten. Der Wagen, ein roter Fiat 500, parkte von Samstagnachmittag bis Sonntagabend im Mayrhofener Weg in Höhe der Hausnummer 27. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die linke Fahrzeugseite. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

