PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickdieb erbeutet 50 Euro +++ Person aus Fahrzeug geschleudert +++ Mehrere Fahrraddiebstähle +++ Verkehrsunfälle auf Landstraßen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickdieb erbeutet 50 Euro,

Bad Homburg vor der Höhe, REWE-Markt Dornholzhausen, Samstag, 13.04.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 13:00 Uhr

Am Samstagmittag sprach ein Trickdieb die 85-jährige Geschädigte auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an und bat um einen Geldwechsel. Als die Geschädigte in ihrem Portemonnaie nach entsprechendem Kleingeld suchte, entwendete der Täter einen 50 Euro-Schein aus der Geldbörse. Der Trickdieb wurde als männlich, ca. 45 Jahre alt, 170cm groß, normale Statur, hellbraune Kurzhaarfrisur, hellbraun, mit westeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war er mit einem Sakko und einer Hose und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall - Person aus Fahrzeug geschleudert, Bad Homburg Ober-Erlenbach, L3205 / Vilbeler Straße, Samstag, 13.04.2024, 15:35 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstagnachmittag mehrere Unfallbeteiligte verletzt und zwei PKW stark beschädigt. Eine 48-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Vilbeler Straße nach links auf die L 3205 abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen 67-jährigen, entgegenkommenden PKW-Fahrer, mit welchem sie im Kreuzungsbereich kollidierte. Der 42-jährige Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde in Folge des Zusammenstoßes aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Unfallstelle war über eine Stunde voll gesperrt. Durch die Rettungskräfte wurde ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 45.000 Euro geschätzt.

3. Fahrrad am Bahnhof Oberursel entwendet, 61440 Oberursel, Lenaustraße Freitag, 12.04.2024, 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde am Freitagabend ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, welches an einem Fahrradstellplatz auf der rückwärtigen Seite des Oberurseler Bahnhofs abgestellt wurde, entwendet. Der Täter entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter 06171/6240-0 zu melden.

4. Scheinwerfer an geparktem Fahrzeug ausgebaut, 61440 Oberursel, Am Hang, Dienstag, 02.04.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 15:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum wurden die beiden Frontscheinwerfer eines abgeparkten schwarzen Porsches entwendet. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Der Schaden wird auf ca. 2200 Euro geschätzt.

Personen, welche in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 06171/6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

61440 Oberursel, Altkönigstraße, Freitag, 12.04.2024, 12:00 Uhr bis 13:25 Uhr

Die kurzzeitige Abwesenheit der Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Altkönigstraße in Oberursel wurde durch zwei vermutlich weibliche Täterinnen ausgenutzt. Nach dem die Täterinnen sich gewaltfrei Zugang zu dem Wohnhaus verschafften, hebelten sie die Tür einer im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnung auf. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut, bei dem es sich überwiegend um Schmuck handelte, in unbekannte Richtung.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1: ca. 40-45 Jahre alt, dunkle hochgesteckten Haaren, bekleidet mit einem hellen Hut, hellen Kleid, dunklen Blazer und einer größeren blauen Umhängetasche

Täterin 2: ca. 40-45 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit teilweise heller und dunkler Kleidung und einer hellen großen Umhängetasche

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

6. Wohnungseinbruch - Scheibe von Wintergarten eingeschlagen, 61462 Königstein im Taunus, Hölderlinstraße Mittwoch, 10.04.2024 bis Freitag, 12.04.2024, 13:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter begaben sich zwischen Mittwoch, den 10.04.2024 und Freitag, den 12.04.2024, 13:30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in die Hölderlinstraße in Königstein im Taunus. Nachdem sie auf bisher nicht geklärtem Wege das Grundstück betreten hatten, verschafften sie sich über den Wintergarten Zutritt zum Haus. Hier wurde die Glasscheibe der Glastür so beschädigt, dass die Tür durch das Hindurchgreifen geöffnet werden konnte. Im Haus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

7. Straßenschild ausgehoben, Fahrrad entwendet, Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße, Donnerstag, 11.04.2024, 21:00 Uhr bis Freitag, 12.04.2024, 16:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum ein Fahrrad am Bahnhof in Kronberg. Der Besitzer des Fahrrades hatte das Fahrrad mit einem Schloss an einem Straßenschild gesichert. Unbekannte hoben das Straßenschild aus dem Erdboden und entwendeten anschließend das Fahrrad inklusive des Schlosses.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06172-120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

8. Fahrzeug durch Unfallflucht stark beschädigt, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, Freitag, 12.04.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2024, 02:15 Uhr

Der Fahrer eines weißen Dacia Logan parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Wiesbadener Straße. Beim Zurückkommen zu seinem Fahrzeug stellte er fest, dass sein Fahrzeug auf der Fahrerseite stark beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Der verursachte Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06174-9266-0 mit der Polizeistation in Königstein im Taunus in Verbindung zu setzen.

9. Fahrzeug überschlägt sich,

L3025, Weilstraße zwischen Altweilnau und Hunoldstal, Freitag, 12.04.2024, 21:31 Uhr

Eine junge Frau blieb unverletzt, als sie sich am Freitagabend mit ihrem Pkw auf der Weilstraße zwischen Hunoldstal und Altweilnau überschlug. Auf Grund eines vorherigen Wildunfalls lag ein totes Reh auf der Fahrbahn, welches die 22-Jährige wegen der Dämmerung erst sehr spät erkennen konnte. Beim Versuch, auszuweichen, kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Fiat Punto überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien und einen Notruf absetzen.

Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

10. Fahrschülerin stürzt mit Motorrad,

L3041, zwischen Neu-Anspach und Schmitten, Freitag, 12.04.2024, 17:40 Uhr

Nur leicht verletzt wurde eine junge Fahrschülerin, als sie mit ihrem Motorrad stürzte. Während einer Fahrstunde befuhr die 19-Jährige mit dem Fahrschulmotorrad die L 3041 von Neu-Anspach kommend in Richtung Schmitten, während ihr Fahrlehrer mit einem weiteren Motorrad nachfolgte. Im weiteren Verlauf kam die junge Frau in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog sie sich oberflächliche Verletzungen zu, während am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell