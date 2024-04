PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schüsse im Oberurseler Norden - Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus +++ Kaninchen gestohlen +++ Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schüsse im Oberurseler Norden - Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus, Oberursel, Camp-King-Allee, Donnerstag, 11.04.2024, 22.15 Uhr

(da)Jugendliche haben am Donnerstag in Oberursel mit einer Schreckschusspistole geschossen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 22.15 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, dass zwei Unbekannte im Camp-King-Park mit einer Pistole mehrere Schüsse in die Luft abgeben würden. Mehrere Streifen fuhren zu der genannten Adresse und leiteten eine Fahndung in den umliegenden Straßen und Waldgebieten ein. Zwischenzeitlich gingen Meldungen ein, dass die Personen mittlerweile an einem anderen Ort schießen würden. Kurz darauf trafen die Beamtinnen und Beamten auf zwei Jugendliche. Bei einem der beiden 16 und 17 Jahre alten Oberurseler stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe fest. Entsprechende Patronenhülsen fanden sich in der Parkanlage. Daraufhin wurden die beiden zur Polizeistation Oberursel gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Jugendliche mit der Waffe deutliche Anzeichen eines vorangegangenen Alkoholkonsums aufwies. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Damit nicht genug, fand die Polizei bei ihm noch über 40g Marihuana. Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Cannabisgesetz wurden eingeleitet, die Schreckschusswaffe und das Betäubungsmittel sichergestellt. Anschließend übergab die Polizei die beiden Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Unabhängig von weiteren strafrechtlichen Konsequenzen warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor dem Führen von sogenannten Anscheins- oder Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit. Diese sollten aufgrund ihres täuschend echten Aussehens nicht gezeigt, mitgeführt und schon gar nicht abgefeuert werden. Im Ernstfall muss die Polizei immer davon ausgehen, dass es sich um echte Waffen handelt!

2. Kaninchen gestohlen,

Kronberg, Oberhöchstadt, Saalburgstraße, Mittwoch, 10.04.2024, 20 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 7 Uhr

(da)Am Donnerstag musste ein Mann aus dem Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt feststellen, dass Unbekannte seine Kaninchen gestohlen hatten. Der Kronberger hält in seinem Garten in der Saalburgstraße insgesamt 18 Kaninchen. Als er am Donnerstagmorgen nach ihnen sehen wollte, musste er feststellen, dass acht der Tiere gestohlen worden waren. Zwei weitere lagen tot im Gehege. Vermutlich starben sie an einem Schock. Das Gehege ist nur mit einem ein Meter hohen Zaun gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der Zeit von Mittwochabend, 20 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr in der Saalburgstraße etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise zu den Kaninchen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen,

Bad Homburg, Jacobistraße, Dienstag, 09.04.2024, 11 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 13.15 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein E-Bike aus einer Tiefgarage in Bad Homburg gestohlen. Das Rad stand seit Dienstag, 11 Uhr in der Garage in der Jacobistraße. Am Donnerstagmittag nun gegen 13.15 Uhr stellte der Besitzer fest, dass das Rad im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen worden war. Bei dem E-Bike handelte es sich um ein "Cube Supreme Sport Hybrid Pro 50" in grau. Die Polizei ermittelt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

