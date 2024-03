Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unbekannte verstellen Ampelanlage im Baustellenbereich - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte stellten in der Nacht von Samstag, 02.03.2024 auf Sonntag, 03.03.2024 die sich vor dem Baustellenbereich, Höhe Schwimmbad, befindliche Lichtzeichenanlage um, sodass die Unfallverhütung aufgrund der einspurigen Baustelle nicht mehr gegeben war. Die Ampelanlage aus Richtung Schopfheim kommend wurde einige Meter weiter auf dem Parkplatz des Friedhofes gestellt. Die Ampelanlage aus Richtung Todtnau kommend wurde nach rechts in Richtung einer Hecke gedreht, sodass der Farbwechsel nicht mehr offensichtlich zu erkennen war. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannten Baustellenbereich gemacht haben, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell