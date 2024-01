Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der schweren Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

PI Neubrandenburg (ots)

Am 26.01.2024 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Mitteilung durch einen Bewohner, dass es gegen 00:25 Uhr in der Oststadt Neubrandenburg in der Robert-Koch-Str. 26 zu einem Brand gekommen sei. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen.Nach gegenwärtigen polizeilichen Erkenntnissen wurde durch den/die bislang unbekannten Tatverdächtigen mindestens ein im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses (Neubaublock mit 10 Wohneinheiten und 5 Etagen) befindlicher Autoreifen auf bisher ungeklärte Art und Weise in Brand gesetzt. Dadurch kam es in der weiteren Folge zu Beschädigungen an den Wänden und Leitungen. Zudem wurde das gesamte Treppenhaus durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Kameraden der Neubrandenburger Berufsfeuerwehr konnten den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Ein 80- jähriger Bewohner, deutscher Staatsbürger, musste im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren werden, da er offenbar Rauchgase eingeatmet hatte. Der Mann befand sich in seiner Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Brandort. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 10.000 Euro geschätzt. Eine Evakuierung der Bewohner war nicht notwendig und diese konnten in den Wohnungen verbleiben. Die Kameraden der Feuerwehr lüfteten den gesamten Hausflur. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu dem oder den möglichen Tatverdächtigen können an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter Tel. 0395 5582 5224, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Landespolizei MV https://www.polizei.mvnet.de/ gemeldet werden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell