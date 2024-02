Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs - Bendorf, Siegburger Straße

Bendorf/Rhein (ots)

Am heutigen Freitag, den 09.02.2024, um 12:45 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf eine stationäre Verkehrskontrolle in der Siegburger Straße in Bendorf durch. Hierbei wurde ein 58-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, sodass dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

