PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Körperverletzung +++ Verkehrsunfallflucht +++ KFZ-Diebstahl +++

Hofheim (ots)

1. Körperlicher Angriff im Bus; Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Samstag, 17.08.2024, 20:18 Uhr

(sb)Am Samstag, den 17. August 2024, um 20:18 Uhr, kam es in Hofheim am Taunus zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Linienbus. Der Geschädigte betrat den Bus der Linie 262 am Hofheimer Busbahnhof und nahm auf einem der vorderen Sitzplätze Platz. Kurz darauf stiegen mehrere unbekannte Täter in den Bus ein und begannen unvermittelt an, gemeinschaftlich auf den Geschädigten mit Faustschlägen einzuwirken. Danach verließ der Geschädigte den Bus, wo ihm die Täter nachfolgten. Nach kurzer Zeit ließen die Täter dann vom Geschädigten ab und entfernten sich. Hierdurch wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Geschädigte beschreibt die 4-5 unbekannten Täter als männlich und ca. 30 Jahre alt. Einer der Täter war von kräftiger Statur, die übrigen Täter athletisch gebaut. Alle Täter trugen T-Shirts, davon ein Täter in einem weißen T-Shirt und ein anderer in einem roten T-Shirt.

Die Polizei Hofheim bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

2. Verkehrsunfallflucht; Hochheim am Main, Königsberger Ring / Am Weiher, Samstag, 17.08.2024, 21:00 Uhr

(sb)Am Samstag, den 17. August 2024, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich Königsberger Ring und Am Weiher in Hochheim am Main zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Unfallverursacher (ON 01) kam seiner Pflicht nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Unfall konnte von zwei Zeugen beobachtet werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus bittet daher um weitere Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 zu melden.

3. Auto gestohlen; Liederbach am Taunus, Birkenweg, Samstag, 17.08.2024, 22:30 Uhr - Sonntag, 18.08.2024, 01:12 Uhr

(sb)In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte in Liederbach einen PKW. Der Geschädigte hatte noch kurz vor der Tat sein Fahrzeug auf dem hauseigenen Parkplatz gesehen. Nur wenige Stunden später musste er feststellen, dass sein PKW entwendet worden war. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW der 3er Reihe (Modell 390L). Die unbekannten Täter entfernten sich mit dem Fahrzeug unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196-2073-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell