POL-PDWIL: erneutes Auftreten des amtsbekannten Verantwortlichen

Daun (ots) - In einem Zeitraum der letzten zwei Wochen begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem urlaubsbedingt derzeit nicht bewohnten Anwesen in der Schweizstraße in Daun. Hier versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangs- und Terrassentüre in das Anwesen einzudringen. Letztlich scheiterte der Einbruchsversuch an der guten Sicherung des Anwesens. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

