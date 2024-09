Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus in Spenge - Fensterscheibe eingeschlagen

Spenge (ots)

(sud) In der Zeit von Samstag (21.09.2024) gegen 15 Uhr bis Sonntag (22.09.2024) gegen 03 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Spenge in der Straße 'Charlottenburg'. Die Hausbewohner waren abwesend, stellten bei Rückkehr die Tat fest und informierten die Polizei. Eine Fensterscheibe im Erdgeschoss wurde eingeschlagen. Im Haus wurden diverse Schubläden geöffnet. Zum Diebesgut liegen bisher noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221/888-0.

