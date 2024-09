Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Junge Frau wird erheblich verletzt - Ersthelfer und Zeugen gesucht

Herford (ots)

(um) Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt derzeit in einem außergewöhnlichen Fall der Körperverletzung, der sich letzte Woche (11.09.) in der Nähe des Hinckleyufers am Wall ereignete. Die 17-Jährige war dabei zu Fuß zunächst von der Werrestraße Richtung City Kiosk unterwegs und überquerte dort die Mindener Straße. Nachdem Sie auf dem Bergertorwall weiter Richtung Salzufler Straße an dem dortigen Kiosk vorbei ging, bemerkte sie eine männliche Person hinter sich. Die Person schien ihr offensichtlich zu folgen. Plötzlich ging dieser Täter dann die junge Frau an und schlug sie zu Boden. Dabei ging der Schläger derart brutal vor, dass die Geschädigte erhebliche Verletzungen erlitt. Die Frau konnte erst nach der Tat auf sich aufmerksam machen und zahlreiche Ersthelfer kümmerten sich um die 17-Jährige. Ein Rettungswagen erschien nach Klärung des Sachverhaltes am Ende ebenso vor Ort und versorgte das Opfer der vorsätzlichen Körperverletzung. Zudem erhielten die Erziehungsberechtigten Kenntnis über den Sachverhalt. Die Kriminalbeamten bitten darum, dass zur Ausweitung der Ermittlungen die Ersthelfer sich einmal mit der Polizei Herford in Verbindung setzen. Ebenso bitten die Ermittler darum, dass sich etwaige weitere nähere Tatzeugen, die in der Nacht zum Mittwoch (11.09.), gegen kurz nach Mitternacht bzw. kurz davor, verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich zu melden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell