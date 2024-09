Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Ford an - Laubgebläse entwendet

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Gartenbaufirma bemerkte am Dienstag (17.9.) einen Diebstahl. Bisher unbekannte Täter gingen einen an der Ellersiekstraße geparkten Ford Transit an: Auf dessen Ladefläche befand sich unter einer Ladungssicherheitsplane ein Laubgebläse der Marke Stihl. Die Unbekannten entfernten gewaltsam die Plane und entwendeten das Laubgebläse. Der Tatzeitraum liegt zwischen 6.55 und 7.15 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum an der Ellersiekstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden liegt im

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell