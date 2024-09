POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Uhren entwendet

Löhne (ots) - (jd) Gestern (17.9.) stellte ein Löhner in den frühen Morgenstunden fest, dass bisher unbekannte Täter seinen Opel geöffnet haben. Das Fahrzeug hatte er am Vorabend gegen 22.00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Helmsberg abgestellt. Der oder die unbekannten Täter gingen das Auto in der Nacht an und durchsuchten unter anderem das Handschuhfach. Aus dem ...

