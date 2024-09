Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autotür beschädigt Skoda - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (15.9.) ereignete sich um 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Herforder parkte seinen VW am rechten Fahrbahnrand des Wellbrocker Wegs. In dem Moment, als er sein Auto verlassen wollte, näherte sich in gleicher Fahrtrichtung ein silberner Skoda. Der Herforder öffnete seine Autotür und stieß diese in die Seite des Skoda. Daraufhin sprach der Herforder kurz mit dem Fahrer des Skoda, der dann jedoch seine Fahrt in Richtung Kiebitzstraße fortsetzte. Der Sachschaden am VW liegt im dreistelligen Bereich. Der 41-Jährige meldete den Unfall der Polizei. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet nun zur Klärung des Sachverhalts den Fahrer des am Unfall beteiligten Skoda um Kontaktaufnahme unter 05221/8880.

