Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährdung des Straßenverkehrs - Leichtkraftradfahrer fährt grob verkehrswidrig und rücksichtslos - Zeugenaufruf

Enger (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat in Bünde ermittelt in einem besonderen Fall der Straßenverkehrsgefährdung vom Wochenende. In dem Fall werden Zeugen bzw. im speziellen der gefährdete PKW Fahrer gesucht. Am Samstagabend, gegen 21:33 Uhr, fuhr ein Zweiradfahrer auf der Bünder Straße in Enger. Der Fahrer versuchte beim Erkennen eines Streifenwagen sofort das Kennzeichen zu verdecken. Er war Richtung Bünde unterwegs und bog sofort in die Königstraße ein. Augenscheinlich wollte er einer Kontrolle entgehen. Zudem fuhr das Gefährt viel zu schnell für die Bauart des Zweirades. Die einschreitenden Beamten nahmen an, dass es sich bei dem Zweiradtyp mindestens um ein Leichtkraftrad der gefahrenen Geschwindigkeit nach handelte. An der Niedermühlenstraße bog der Fahrer, ohne die Vorfahrt anderer zu beachten, ohne die gefahrene Geschwindigkeit zu verringern nach links ab. Ein zum gleichen Zeitpunkt querender PKW-Fahrer leitete blitzschnell eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die nacheilende Streifenwagenbesatzung verfolgte das Zweirad weiter, bis zum Treppenabsatz auf der Wördebrinkstraße. Erst später fand man das Gefährt am Sportpark auf dem Schotterparkplatz abgestellt. Das Leichtkraftrad stellten die Beamtinnen und Beamten sicher und nahmen die Ermittlungen zur Person des Fahrers weiter auf. Zudem war das Fahrzeug auf den ersten Blick erheblich frisiert und damit nicht mehr für den Straßenverkehr zulässig. Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den PKW-Fahrer, welcher die Vollbremsung in Höhe der Niedermühlenstraße durchführte, sich einmal bei der Polizei zu melden. Die weiteren Ermittlungen zur eigentlichen Tat der Straßenverkehrsgefährdung durch das grob rücksichtlose Fahrerverhalten des Zweiradfahrers dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

