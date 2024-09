Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine Mitarbeiterin stellte am Montagmorgen (16.9.), um 6.15 Uhr einen Einbruch in einen Kindergarten sowie in die Büroräume einer Kirchengemeinde an der Straße Wietbrede fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen im Verlaufe des Wochenendes zunächst eine Tür gewaltsam an, um in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde zu gelangen. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Eine Aufstellung des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Über die Büroräume gelangten die Unbekannten dann in den Kindergarten, wo sie im Büro ebenfalls sämtliche Schränke gewaltsam aufbrachen und durchsuchten. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie eine Kamera im Wert von rund 500 Euro sowie eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Montag, 6.15 Uhr im Bereich der Wietbrede etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell