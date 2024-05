Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer mit Hund an der Leine stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Ein 56-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwochabend (01.05., 17.50 Uhr) auf der Straße Am Cronsbach, nachdem sein an der Leine mitgeführter Hund vor das Fahrrad lief.

Der Steinhagener verlor in der Folge die Kontrolle über sein Rad und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur stationären Aufnahme in ein Bielefelder Klinikum. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 56-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Blutprobenentnahme an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell